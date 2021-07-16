Rize’de sel ve heyelan felaketi

Rize
'yi sağanak yağış vurdu. Şiddetli yağış sonrası kentin Güneysu
ilçesi ve Muradiye beldesinde sel ve heyelan yaşandı. Güneysu ilçesine bağlı Asmalıırmak köyü muhtarı 62 yaşındaki Adem Yanık, evinin önündeki tıkanan mazgalı açmaya çalışırken sel sularına kapıldı. Yanık'ın cesedi evinin yüz metre aşağısındaki dere yatağında bulundu. Yine Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde heyelan nedeniyle bir ev çöktü. Evin enkazı altında kalan Aynur Karali (66), oğlu Mustafa (35) ve engelli kızı Ayşe Karali'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Merkeze bağlı Muradiye beldesi Orta Mahalle'de ise heyelan nedeniyle 3 katlı bir bina çöktü. Binanın enkazında yapılan çalışmalar sonucu 75 yaşındaki Hacere Mert, eşi Nuri Cemal Mert'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Güneysu ilçesi Tepebaşı köyünde sel nedeniyle kaybolan Halil Arıcı'yı arama çalışması başlatıldı. Muradiye beldesinde de kayıp bir kişiyi arama çalışması sürüyor. Güneysu ilçesinde şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ile heyelanın yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Sel ve heyelan nedeniyle ilçe merkezinde iki caddede yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştu.
ÜÇ BAKAN BÖLGEDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Rize'ye gitti. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten bakanlar, sel ve heyelandan zarar gören bölgelerde çalışma yapan ekiplerden de bilgi aldı. Soylu, ilk etapta sel mağdurları için AFAD tarafından 5 milyonluk kaynak gönderildiğini belirtti. Bakan Kurum ise, "2 gün içinde hasar tespit çalışmalarından bir netice alacağız. Giresun Dereli'de olduğu gibi burada da konutlarımızın inşasını TOKİ vasıtasıyla hızlıca yapacağız. Geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun" dedi. Bu arada Asmalıırmak köyünde sel sularına kapılarak yaşamını yitiren Adem Yanık, bakanların da katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.