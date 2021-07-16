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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:42 Son Güncelleme: 16.7.2021 16:47

Samsun'da kan donduran vahşet: Genç kadın hüngür hüngür ağladı!

İHA
Samsun'da kan donduran vahşet: Genç kadın hüngür hüngür ağladı!

Samsun'da dün korkunç bir olay yaşandı. Yasemin Çitil, polis memuru eşi Emrullah Çitil ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan kadın, tabancayla kocasına ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan genç adam kurtarılamadı. Elini kana bulayan genç kadın ise adliyede gözyaşlarını tutamadı. İşte haberin detayları…

Korkunç olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'da Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı.

4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı.

Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil, 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen 1 çocuk annesi Yasemin Çitil ise polis tarafından gözaltına alındı.

Genç kadının kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığı ve kendisini darp ettiğini iddia ettiği öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yasemin Çitil bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Genç kadının adliyeye götürülürken gözyaşı dökmesi dikkat çekti.

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Samsun'da kan donduran vahşet: Genç kadın hüngür hüngür ağladı!
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