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Giriş Tarihi: 16.7.2021 23:57

Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi Silahlı kavgada öldürüldü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi Silahlı kavgada öldürüldü

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Avukat İsa Alkan ve kardeşi Ömer Alkan hayatını kaybetti. Kavga, bu gece Şanlıurfa. nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde Tema Yeşilvadi Sitesi önünde yaşandı.

İddiaya göre akraba olduğu iddia edilen kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı kavga çıktı . Kavgada 2 kişi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Avukat İsa Alkan (38) ve kardeşi Ömer Alkan (27) burada doktorların tüm müdahalesine kurtarılmayarak hayatlarını kayıp etti oley yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa'da avukat ve kardeşi Silahlı kavgada öldürüldü
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