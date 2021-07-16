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Giriş Tarihi: 16.7.2021 19:38

Şanlıurfa’da toplu taşıma bayram süresince ücretsiz

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da toplu taşıma bayram süresince ücretsiz

Şanlıurfa’da yıllardır süregelen Kurban Bayramlarında ücretsiz toplu ulaşım hizmeti bu bayramda da devam edecek. Vatandaşların rahat ulaşımı için ayrıca ek seferler düzenlenecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı daha rahat ve huzur içinde geçirmeleri ve ziyaretlerini gönül rahatlığıyla yapabilmeleri adına kent genelinde gerekli tedbirleri alıyor.
Bayramda vatandaşların ziyaretlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri adına bayram süresince ücretsiz toplu taşıma hizmetine giden Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban kesim alanlarına daha kolay ulaşmaları ve Mezarlık ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmeleri için de ek seferler başlatacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "20-23 Temmuz tarihleri arasında Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecektir" ifadelerine yer verildi.
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Şanlıurfa’da toplu taşıma bayram süresince ücretsiz
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