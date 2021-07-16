Siirt’te meydanlar demokrasi nöbeti için doldu

Siirt'te vatandaşlar Kızlar Tepesi Parkında bir araya gelerek, Mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüdü.

Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez', 'Kahrolsun PKK', 'Türk-Kürt kardeştir FETÖ kalleştir' şeklinde sloganlar attı. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanın da '15 Temmuzda yaşananla isimli resim sergisi' açılışı gerçekleşti. Meydanda Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan '15 Temmuz Belgeseli' izlendi. 15 Temmuz 2016 gecesi Siirt Valiliğinin önünde yaşananlar Sine vizyon ile vatandaşlara izletildi. Duygulu anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarının tutamadı. Program Grup Tillo konseri ve mehteran gösterisiyle devam etti. Minarelerden okunan selanın ardından Türk Kızılay'ı Siirt Şubesi tarafından vatandaşlara içecek ve çorba ikramından sonra program sona erdi.