Şırnak bayram namazı saati açıklandı: 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Her yıl Ramazan Bayramı'nın ardından idrak edilen ve islam alemi için en önemli dini günler arasında yer alan Kurban Bayramı için geri sayım sürüyor. Şırnak ilimizde camileri doldurarak bayram namazı kılacak olanlar Şırnak bayram namazı saati ile ilgili olarak 2021 Şırnak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor
Şırnak bayram namazı vakti ve diğer tüm detaylar şöyle;
2021 yılında kurban bayramı şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: