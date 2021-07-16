Siverek’te demokrasi nöbeti için ayakta

Güney Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı alanında düzenlenen tören ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasıyla başladı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu. Törende okunan Kur'an tilavetinin ardından İlçe Müftülüğü vaizi Muhammed Alphan tarafından şehitler için dua edildi. Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın, Türkiye'nin aydınlık geleceğini yok etmek isteyen hain terör örgütü FETÖ'nün 5 yıl önce harekete geçtiğini belirterek, "Milletin silahlarını tekrar millete doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulundular. 15 Temmuz 2016 tarihinde cereyan eden bu hain darbe girişimi kahraman milletimizin cesareti, onurlu direnişi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde bertaraf edilmiş, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz günü de Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilmiştir" dedi. Konuşmaların ardından 107. Topçu Alayı Komutanı Albay Recep Çalışkan, 15 Temmuz Akşamı isimli şiirini seslendirdi. Gece etkinliği, öğrenciler tarafından seslendirilen şiir ve 10 yaşındaki Rahime Ebrar Algas İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mustafa Akın'a Türk Bayrağı vermesiyle devam etti. 15 Temmuz gecesi FETÖ'nün hain darbe girişimini sırasında yaşananların yer aldığı sinevizyon gösterimleri sırasında alanda duygusal anlar yaşandı.

Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği ilahilerin geceyi canlandırdığı tören, saatlerin 00.15'te camilerde okunan selaların ardından sona erdi.