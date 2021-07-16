SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem! Tekirdağ Yeniköy’de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Edinilen son dakika haberine göre; Tekirdağ'ın Yeniköy ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem 3.1 şiddetinde olup İstanbul'dan da hissedildi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık sarsıntıların yaşanması son depremler listesinin araştırılmasına neden oluyor. Bu başlık altından; Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.