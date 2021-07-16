SON DAKİKA: İstanbul’da hissedilen deprem! Tekirdağ Yeniköy’de deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Edinilen son dakika haberine göre; Tekirdağ'ın Yeniköy ilçesinde deprem meydana geldi. Deprem 3.1 şiddetinde olup İstanbul'dan da hissedildi. Ülkemizin fay hatları üzerinde bulunmasından dolayı sık sık sarsıntıların yaşanması son depremler listesinin araştırılmasına neden oluyor. Bu başlık altından; Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesine ulaşabilirsiniz.
SON DEPREMLER LİSTESİ 16 TEMMUZ 2021 CUMA
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.07.16 15:29:23 40.7592 27.5190 13.3 -.- 3.2 3.1 YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.07.16 13:52:48 38.9478 25.9938 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.16 13:48:45 37.7993 30.7193 9.9 -.- 1.6 -.- COBANISA-(ISPARTA) İlksel
2021.07.16 13:46:50 37.2768 31.8798 0.0 -.- 1.9 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.07.16 12:42:05 37.7292 30.7168 12.7 -.- 1.5 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel
2021.07.16 12:37:07 37.8415 30.7512 9.3 -.- 1.6 -.- BADEMLI-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2021.07.16 12:06:15 38.9708 26.0278 9.2 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.16 11:56:35 37.8445 26.3178 6.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.16 11:44:03 38.1223 39.8860 5.0 -.- 4.0 4.0 CANVEREN-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel
2021.07.16 11:19:49 39.5598 29.5978 0.0 -.- 2.0 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2021.07.16 10:34:02 36.4130 27.1833 8.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.16 07:52:00 38.9985 26.1018 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.16 04:28:29 36.2615 27.1698 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.16 04:20:24 38.9685 26.1007 20.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.07.16 04:04:00 41.1173 44.0090 9.3 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel
2021.07.16 04:03:23 38.9097 25.9640 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.07.16 02:49:24 39.0418 27.9167 5.4 -.- 1.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.07.16 02:45:01 36.4315 27.1980 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.07.16 02:27:19 41.2390 43.8797 5.3 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel
2021.07.16 02:12:05 37.1012 30.7175 18.7 -.- 1.7 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel
2021.07.16 00:01:08 37.8947 27.5712 5.5 -.- 2.1 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.07.16 00:00:30 40.2548 29.2483 8.1 -.- 1.8 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel
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