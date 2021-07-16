SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı’ndan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik ücreti…

Açıklanan memur aylık katsayısına göre 1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlülerce ödenecek bedel miktarının 43 bin 151 lira 28 kuruş olacağı bildirilen açıklamada, "Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenecek döviz miktarı ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecektir." denildi.