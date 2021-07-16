Tokat merkezli 2 ilde 'torbacı' operasyonu

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçu kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tokat merkez ve Turhal ilçesi ile birlikte İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar neticesinde; 107,50 gram Metamfetamin, 30,09 gram Bonzai, 13 adet Ecstasy hap, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.