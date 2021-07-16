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Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:57 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:57

Tokat merkezli 2 ilde 'torbacı' operasyonu

MİHRİBAN KOÇAKER
Tokat merkezli 2 ilde 'torbacı' operasyonu

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Tokat merkez, Turhal ilçesi ve İstanbul olmak üzere 2 il ve bir ilçede torbacılara yönelik operasyon düzenlerken 5 kişi tutuklandı. Operasyonda; metamfetamin, bonzai, Ecstasy hap ve esrar ele geçirildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçu kapsamında 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Tokat merkez ve Turhal ilçesi ile birlikte İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar neticesinde; 107,50 gram Metamfetamin, 30,09 gram Bonzai, 13 adet Ecstasy hap, 3 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 7 adet fişek ele geçirildi.

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Tokat merkezli 2 ilde 'torbacı' operasyonu
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