TÜGVA’dan ses getiren 15 Temmuz kampanyası

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin yıl dönümünde "Biz Şehadet Kuşağıyız" diyerek Türkiye genelinde düzenlediği kampanya ile ses getirdi.

Genç şehitlerimizin isimlerinin yer aldığı afişler TÜGVA tarafından hazırlandı. Vakıf 15 Temmuz için gerçekleştirdiği çalışmada "Bizi harflerle tanımlamaya çalışanlara cevabımız şudur 'Biz Şehadet Kuşağıyız'" dedi.

TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyette; 50 ilin sembol haline gelmiş mekanlarına "şehadet kuşağının öncülerinin" bulunduğu pankartlar asıldı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada 15 Temmuzdaki şehidlere vurgu yapılarak "Edirne'den Hatay'a Hakkari'den İzmir'e canını seve seve bu vatan için vermeye hazır olan biz şehadet kuşağı düsturuyla diyoruz ki 'Dün onlar, Bugün Biz' mekan ve zaman gözetmeksizin bu vatanın bekçileriyiz" dendi.





TÜGVA'LI GENÇLER "VATAN KOŞUSU" İLE 15 TEMMUZ ŞEHİDLERİNİ ANMIŞTI

Çamlıca'daki Türkiye'nin en büyük bayrağının altında buluşan 251 sporcu ve TÜGVA üyeleri, üzerinde 251 15 Temmuz şehidinin isminin yazılı olduğu tişörtler ile koşmuştu. İstanbul Valiliği, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 15 Temmuz Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) 11 Temmuz' düzenlediği "Vatan Koşusu" ile 15 Temmuz'da şehadete yürüyen 251 şehit anılmıştı.