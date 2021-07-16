Tunç Soyer’e videolu tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, bir 'Mazeret Fabrikası' gibi çalışıyor! Vaatlerini gerçekleştiremedikçe, en temel, en hayati sorunları çözemedikçe; bir bahaneye sarılıp algı yönetmeye çalışıyor! 3 yıl sonra İzmir Körfezi'nde yüzeceğini vaat eden Soyer; 3. hizmet yılında körfez ve derelerde kirlilik ve koku katlanarak artarken; 'Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı mıyım?' diyecek kadar da ileri gidebiliyor! Halkın zihninde yetki karmaşası yaratıp sıyrılmaya çalışıyor!" dedi.

"VAATLERİNİ BU YOLLA UNUTTURAMAZ"

Soyer'in, adaylık sürecinde körfezle ilgili vaatlerini dile getirdiği videoyu paylaşan Sürekli, "Kanal İstanbul Projesini işaret edip Gediz Nehri'ni kirlilikten kurtarmanın maliyet hesabını yaparak, göz boyamaya, hedef şaşırtmaya çalışıyor! Bu karşılaştırması su götürmez! Bu matematik tutmaz! Soyer vaatlerini bu yolla unutturamaz, sorumluluklarından böyle kaçamaz! Güzelbahçe'de dalıp balık adam pozu vererek körfezdeki kirlilik ve koku sorununu; Küresel ısınma gerekçesi ve su sempozyumlarıyla alt yapı ve içme suyu sorunlarını çözemezsiniz! Vaatlerinizi unutturamazsınız!" şeklinde konuştu.

Sürekli sözlerini şöyle bitirdi: "Trafik sorununun ve verdiğiniz sözlerin üstünü de metro tünelinde sabah koşusu yaparak, kordonda bisiklete binip, araç hesap tabloları çizerek, gerçeklikle bağdaşmayan çözümler önererek örtemezsiniz!"