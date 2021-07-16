Ünlü işadamının koruması öldürüldü

İstanbul
'da ünlü işadamı Fırat Muşlu'nun korumalığını yapan Cem Özmüş, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay dün gece Kartal'da meydana geldi. İşadamı Fırat Muşlu'nun korumalığını yapan Cem Özmüş (40), sahilde arkadaşlarıyla birlikte oturduğu sırada motosikletle yanlarına yanaşan iki saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan koruma görevlisi Özmüş ağır yaralanırken, ayağından yaralanan arkadaşı tarafından hastaneye kaldırıldı. Özmüş doktorların bütün müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.