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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:50 Son Güncelleme: 16.7.2021 14:51

Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon

Şanlıurfa’da uyuşturucu tacirleri arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanması sonucu kaçan şüpheli, drone destekli operasyonla yakalanan 1 kişi tutuklanarak ceza evine konuldu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde aralarında uyuşturucu ticareti nedeniyle husumet bulunan A.P. ile R.E. karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, R.E'nin tabancasından çıkan mermi yoldan geçen F.A'ya isabet etti. Ağır yaralanan F.A. çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı, şüpheli R.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, firari R.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında firari R.E'nin arkadaşı M.Ö. ile birlikte araçla olay yerinden kaçtığı ve Bozova ilçesine bağlı Taşan Mahallesindeki bir ikamette saklandığının tespiti üzerine, alınan izinler çerçevesinde adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda R.E. kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin ev ve eklentilerinde drone destekli yapılan arama faaliyetinde, bir adet seri numarası silinmiş tabanca, bir adet kalaşnikof tüfek, bir adet av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen R.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon
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