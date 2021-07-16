Vaka sayısı 7 bin 304, vefat 48

Türkiye'de, son 24 saatte 232 bin 257 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 304 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 103 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.12, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 30.78 olarak gerçekleşti. Son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz olarak 653 bin 974 aşı uygulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep ve Konya kırmızı kategoriden çıktı. Sıra Kahramanmaraş, Aksaray ve Adıyaman'da. Bayrama kadar aşımızı olarak güvenle bayramı karşılayalım" ifadelerine yer verdi.