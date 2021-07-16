Van demokrasi nöbetinde

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Hal Kavşağı'ndan Beşyol Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Şiirlerin okunduğu gecede konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 5 yıl önce milletin iradesine el koymaya kalkan terör örgütü FETÖ, amacına ulaşamamış, yüce milletin tek yürek olarak bu hain darbe girişimine karşı geldiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise bugüne kadar 3 darbe gördüğünü ifade ederek 15 Temmuz darbe girişiminin geçmişteki darbelerden farklı olduğunu dile getirdi. Tek ruh ve tek bayrak anlayışıyla darbeyi milletin geri püskürttüğünün söyleyen Kartal, milletin bu tür darbe girişimlerine fırsat vermeyeceğini belirtti. Demokrasi gecesi selaların okunması ile sona erdi.