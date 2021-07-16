Vatandaşlara bayram uyarısı

Koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle bu yılki Kurban Bayramı, önlem ve tedbirlerin ön planda tutulduğu bir bayram olacak. Uzmanlar azalan vaka sayılarının rehavete yol açmaması ve tedbirlere uyulması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyorlar. Konu ile ilgili uyarılarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kurban Bayramı süresince müşteri, satıcı ve kesim yerlerinde uygulanacak önlemlerle ve aşı hakkı bulunan 16 yaş üstü vatandaşlarımızın covid aşılarını biran önce olmaları halinde koronavirüs riskinin en aza indirilebileceğinin altını çizdi.

EL ÖPME VE TOPLU YEMEKLERDEN KAÇINALIM

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşların koronavirüs aşılarını yaptırmalarının, hastalığa karşı büyük avantaj sağlayacağına dikkat çeken Pehlevan, " Kurban bayramı süresince hastanelerde aşılama hizmetimiz, gece saat 24:00'a kadar devam edecektir. Hala aşısını yaptırmayan tüm vatandaşlarımızı biran önce aşılarını olmaya davet ediyoruz. Özellikle El öpme ve toplu yemeklerden ne olur kaçınalım"

SAĞLIK PROBLEMLERİNE YOL AÇABİLİR

Kesim esnasında oluşabilecek yaralanmalar, sağlıklı beslenme ve et tüketimi gibi konulara da dikkat çeken Pehlevan "Kurban kesiminde hijyen kurallarına ve beslenme alışkanlıklarına da dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi haldeki davranışlar, birtakım sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle vakaların azalmasıyla rehavete kapılıp tedbirleri elden bırakmamalıyız. Bayram sevincinin üzüntüye dönüşmemesi için maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına bu bayram da çok dikkat etmeliyiz" dedi.

TEDBİRLERE KOŞULSUZ UYALIM

Özellikle bayramın birinci ve ikinci günü kurban kesiminde bazı yoğunluklar yaşanabildiğine dikkat çeken Pehlevan "Kontrolsüz yerlerde kesim yapılması, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmeyen kalabalık ortamlar hastalığa davetiye çıkarabilir. Kesimhane ve ilgili alanlarda, kontrolü sağlamak, kalabalığı önlemek ve bulaş riskini azaltmak için tüm vatandaşlarımızın Sağlık Bakanlığının belirlediği önlem ve tedbirlere koşulsuz uymaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

KURBAN KESİM KAZALARINA DİKKAT

Sözlerini sürdüren Pehlevan "Emniyetsiz ve tedbirsiz kesilen kurbanlar cerrahi vakalara yol açabiliyor. Hastanelerimizin acil servisleri olası vakalar üzerine bayram boyunca 7/24 sağlık hizmetleri sunmaya devam edecek. Ancak halkımızdan kurban kesimi sırasında dikkatli olmalarını ve kurban kesimlerini uzman kişilere yaptırmalarını öneriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurban Bayramı öncesi şehit ve gazi ailelerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız ve vatandaşlarımızın mübarek kurban bayramını kutluyorum" diye konuştu.