Yaralı halde kafeye gidip yardım isteyen gençlerden biri öldü

Kestel ilçesinde kavgaya karıştıkları tahmin edilen Mehmet A ve yanındaki arkadaşı, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralı halde yakınlardaki bir kafeteryaya giden iki arkadaş yardım istedikleri sırada kanlar içinde yere yığıldı. Kafedeki ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı gençlere müdahale eden sağlık ekipleri, birinin durumu ağır olan iki yaralıyı da Kestel Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan gençlerden Mehmet A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yanındaki arkadaşının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.