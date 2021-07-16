Yeni Trafik Cezaları 2021 - Şehir İçi Ve Şehir Dışı Hız Sınırı İle Trafik Kuralları İhlali Halinde Trafik Cezaları Ne Kadar?

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından araç sahiplerinin uyması gereken bazı trafik kuralları bulunmaktadır. Araç sahipleri bu kurallara uymadığı takdirde cezalandırılmış olurlar. Trafik cezaları, araç sahiplerinin bilmesi gereken konulardandır. Bir araç sahibi trafiğe çıktığı vakit, trafikte hangi durumların trafik cezaları kapsamına girdiği ve ayrıca trafik para cezalarının tutarları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Örnek verecek olursa mesela; Kırmızı ışıkta geçme cezası, seyir halinde telefon kullanma cezası, hız sınırı cezası, radar cezaları gibi birtakım trafik cezaları mevcuttur. Yeni trafik cezaları ve listesi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Trafik cezaları fiyatları nelerdir? Hız cezaları 2021 işte detaylar.

YENİ TRAFİK CEZALARI

Buna göre 2021 yılında hız sınırını yüzde 10 ile 30 arasında aşan bir sürücü 314 lira, yüzde 30 ile yüzde 50 arasında aşan bir sürücü 652 lira, yüzde 50'den fazla aşan bir sürücü ise bin 340 lira ödeyecek.

Şehir içi hız 50 km olmak üzere:

•55 km-65 km arası 535 TL ceza

•65 km-75 km arası 988 TL ceza

•75 km ve yukarısı 5002 TL ceza

Hız limiti 80 km istenen yerde olmak üzere:

•88 km-104 km arası 935 TL ceza

•104 km-120 km arası 2488 TL ceza

•120 km ve yukarısı 4002 TL ceza

Şehir dışı iki yönlü yol 90 km olmak üzere:

•99 km-117 km arası 935 TL ceza

•117 km-135 km arası 2488 TL ceza

•135 km ve yukarısı 4002 TL ceza

Şehir dışı bölünmüş yol 110 km olmak üzere:

•121 km-143 km arası 335 TL ceza

•143 km-165 km arası 988 TL ceza

•165 km ve yukarısı 4002 TL ceza

Ehliyetsiz araç kullanan kişiler: 9.918 TL,

Emniyet kemerini trafikte araç kullanırken takmayanlar: 1008 TL ödemekle yükümlüdürler.

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TRAFİK CEZALARI LİSTESİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafikte araç kullanan araç sahiplerinin uyması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uyulmadığı takdirde bazı trafik cezası yaptırımları mevcuttur. İşte EGM tarafından güncel trafik cezaları şunlardır:

•Çakar'a geçit yok. Yetkisi olmadığı halde aracında "çakar" tabir edilen ışıklı/sesli uyarı sistemlerini kullanan kişilere bin 228 lira para cezası kesilecektir.

•Emniyet kemeri takmayana 132 lira ceza,

•Plakada değişikliğin cezası 505 liradır.

•Alkollü araç kullanan araç sahiplerine bin 228 lira ödemekle yükümlüdürler.

•Trafikte drift yapan kişilere 6 bin 141 lira ceza kesilecektir.

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HIZ CEZALARI 2020

Bir araç sahibi olmak herkesin hayalidir. Araç sahibi olmanın da bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlardan biri EGM tarafından trafikte uyulması gereken bazı kurallardır. Trafikte uyulması gereken hız sınırını geçen kişilere devlet tarafından, hız sınırı cezası uygulanmaktadır. Buna göre, 2020 yılında kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, yüzde 30'a kadar, hız sınırını aşanlara, araç sürerken cep telefonu kullananlara, araç muayenesini yaptırmayanlara, motorlu bisiklet, motosiklet ve bisiklet sürme kurallarına uymayan araç sahiplerine 288 lira para cezası uygulanacaktır. Bu cezalar sürücülere kesildikten hemen sonra 15 gün içinde ödeme yapıldığı takdirde ise ceza oranına %25 oranında indirim uygulanmaktadır.

TRAFİK CEZALARI FİYATLARI

Hız sınırı cezası:

Hız sınırını yüzde 10 ve yüzde 30 arası aşma cezası 288 TL

Hız sınırını yüzde 30 ve yüzde 50 arası aşma cezası 598 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası 1.228 TL

Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak:

Trafikte telefon kullanma cezası 288TL

Trafikte telefon kullanma cezası 15 gün içinde ödenirse 216TL

Trafikte telefon kullanma ceza puanı 10TL

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Arabada sigara içme cezası: 153 TL olarak bilinmektedir.

Plakasız araç kullanma cezası: 3060 TL olarak bilinmektedir.

Emniyet kemeri takmama cezası: 132 TL olarak bilinir.

Alkollü araç kullanma cezası: 1228 TL'dir.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası: 2473 TL olarak bilinir.

Egzoz muayene gecikme cezası: 1546 TL'dir.

Usulsüz çakar lamba kullanma cezası: 2456 TL olarak bilinen cezalardır.

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