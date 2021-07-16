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Giriş Tarihi: 16.7.2021 16:11

Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı

Adana Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimleri ilçede kurulan kurban satış noktalarında denetimlerini artırdı.

Kurban Bayramı öncesi kurban satış noktalarında hareketlilik son günlerin yaklaşmasıyla birlikte başladı. Ülkenin birçok noktasından gelen üretici ve satıcıların buluşma noktası olan kurban pazarlarında kurbanlık satışları devam ederken, Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler ise denetleme faaliyetlerini artırdı.

YETKİLİLER UYARDI

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren Yüreğir Belediyesi yetkilileri; "Kurulan kurban pazarında veteriner hekimlerimiz yaptıkları denetimlerde hayvanların kurbana elverişli olup olmadıklarını ve yaş kontrollerini yapıyorlar. Ayrıca hayvanların evrak kontrollerini de gerçekleştiriyorlar" dedi.

Yüreğir Belediyesi veteriner hekimleri kurban alırken hayvanların sağlıklı olmasına, gözlerine, ayaklarına, boynuzlarının kırık olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

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Yüreğir Belediyesi kurban pazarlarında denetimleri artırdı
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