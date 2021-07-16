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Haberler Yaşam Haberleri Ziraat Bankası mobil uygulamaya erişim problemi! Ziraat Mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama neden hata veriyor?
Giriş Tarihi: 16.7.2021 11:03 Son Güncelleme: 16.7.2021 11:04

Ziraat Bankası mobil uygulamaya erişim problemi! Ziraat Mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama neden hata veriyor?

Ziraat Bankası mobil uygulamaya erişim problemi! Ziraat Mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama neden hata veriyor?

Yüzbinlerce Ziraat Bankası kullanıcısı sabah saatlerinden itibaren mobil uygulama ve internet bankacılığına erişim problemi yaşıyor. Yaşanan bu sorun nedeniyle, para transferi gibi pek çok işlemini gerçekleştiremeyen Ziraat kullanıcıları, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama çöktü mü, neden hata veriyor sorularının yanıtını araştırıyor. Aynı problem geçtiğimiz günlerde Akbank’ta da yaşanmış ve 2 günün ardından sistem düzeltilmişti. Peki, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama çöktü mü, neden hata veriyor? İşte konuya ilişkin detaylar;

Ziraat Bankası çöktü mü, ne zaman düzelecek ve neden hata veriyor soruları yüzbinlerce kullanıcının gündemine oturdu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan erişim problemi akıllara geçtiğimiz gün Akbank'ta yaşanan krizi getirdi. İşlemlerini gerçekleştirmek için uygulamanın düzelmesini bekleyen kullanıcılar, Ziraat Bankası mobil uygulama ne zaman düzelecek, neden hata veriyor ve Ziraat mobil çöktü mü sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama çöktü mü, neden hata veriyor? İşte konuya ilişkin detaylar;

ZİRAAT MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi.

Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi.

Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.

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Ziraat Bankası mobil uygulamaya erişim problemi! Ziraat Mobil çöktü mü, neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama neden hata veriyor?
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