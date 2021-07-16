Ziraat Bankası çöktü mü, ne zaman düzelecek ve neden hata veriyor soruları yüzbinlerce kullanıcının gündemine oturdu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan erişim problemi akıllara geçtiğimiz gün Akbank'ta yaşanan krizi getirdi. İşlemlerini gerçekleştirmek için uygulamanın düzelmesini bekleyen kullanıcılar, Ziraat Bankası mobil uygulama ne zaman düzelecek, neden hata veriyor ve Ziraat mobil çöktü mü sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama çöktü mü, neden hata veriyor? İşte konuya ilişkin detaylar;
ZİRAAT MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?
Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi.
Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi.
Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.