Ziraat Bankası çöktü mü, ne zaman düzelecek ve neden hata veriyor soruları yüzbinlerce kullanıcının gündemine oturdu. Sabah saatlerinden itibaren yaşanan erişim problemi akıllara geçtiğimiz gün Akbank'ta yaşanan krizi getirdi. İşlemlerini gerçekleştirmek için uygulamanın düzelmesini bekleyen kullanıcılar, Ziraat Bankası mobil uygulama ne zaman düzelecek, neden hata veriyor ve Ziraat mobil çöktü mü sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, Ziraat Mobil neden açılmıyor? Ziraat bankası mobil uygulama çöktü mü, neden hata veriyor? İşte konuya ilişkin detaylar;