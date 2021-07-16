Ziraat fakültesinde tıbbi bitki tarlası

Bursa Uludağ Üniversitesi
(BUÜ) Ziraat Fakültesi'nde yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkiler, baharat ve çaya dönüştürülmesinin yanında ürünlerin katma değerleri araştırılarak lisans ve lisansüstü çalışmalara katkı sunuluyor. Görükle Yerleşkesi'ndeki bir dönümlük arazide onlarca tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor. Kekik, ada çayı, nane, ekinezya gibi bitkilerden elde edilen baharat ve çaylar, üniversitenin marketinde satışa sunuluyor. Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Kaçar tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan bir koleksiyon alanı oluşturduklarını ve uzun zamandır çalışma yaptıklarını, araziyi 12 yıldır uygulamalı eğitim için kullandıklarını aktardı.