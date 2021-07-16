Zonguldak bayram namazı saati 2021: Zonguldak Kurban Bayramı namazı vakti saat kaçta?

Kurban ibadetinin gerçekleştirileceği Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı Cuma günü sona erecek. Kurban ibadetinin yanı sıra vatandaşlar, bayram namazı için de camilere akın edecek. Bu nedenle de 2021 Kurban Bayram namazı saatleri araştırılıyor. Zonguldak Bayram namazı saatleri de Zonguldak ve çevresinde yaşayanlar için merak konusu oldu. Haberimizde, Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Zonguldak bayram namaz saatleri...

ZONGULDAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı önümüzdeki hafta içerisinde idrak edilecek. Belirtilen tarihte bayram namazı için müslümanlar camileri dolduracak. Sosyal mesafe kuralları içerisinde kılınacak namaz öncesi bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı ise belli oldu. Diyanet ile Zonguldak Bayram namazı saat kaçta sorusu da böylelikle yanıt buldu.