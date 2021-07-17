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Giriş Tarihi: 17.7.2021 16:27 Son Güncelleme: 17.7.2021 16:27

1049 kişiyi dolandırmıştı, 691 yıl hapis cezası aldı

ABBAS ÇAKAR
1049 kişiyi dolandırmıştı, 691 yıl hapis cezası aldı

Kocaeli Gebze İlçesinde 2008 ve 2013 yılları arasında yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen M.M, tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında kesinleşen hapis cezası ile aranan hükümlü Yalova’da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kocaeli Gebze İlçesinde 2008 ve 2013 yılları arasında bin 49 kişinin, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri tarafından dolandırılarak mağdur edilmesi olayı ile ilgili tutuksuz yargılanan M.M, mahkeme tarafından 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Bu cezası bir üst mahkeme tarafından onanan hükümlü, Kocaeli Polisi tarafından Yalova ilinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen M.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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1049 kişiyi dolandırmıştı, 691 yıl hapis cezası aldı
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