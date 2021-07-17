3 bin Menderesli itiraz dilekçesi verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Menderes'te yapmayı planladığı 'Çöp Tesisi'ne tepkiler sürüyor. Menderesli vatandaşlar imza toplayarak itiraz dilekçesi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve yöneticilerin başından bu yana halkın tepkisini küçümsediğini belirten AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı; "Biri son ana kadar kaçak güreşip, altındaki koltuk için Menderes'i sattı, başkanı olduğu ilçeyi makam hesaplarına kurban etti. Diğerleri de, tepki gösteren sadece bizmişiz gibi davrandı, bildiğini okumaya devam etti. Yok, öyle yağma! Halk mı kazanacak, rant mı; göreceğiz!" diye konuştu.

AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı, yaptığı yazılı açıklamada; bu sürecin başından itibaren önce halka ve hukuka rağmen yürütüldüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Çevreci geçinenler; salla pati yaptıkları bir planlamayla ilçemize bu tesisi yapmak için yola çıktılar. Ne getirir ne götürür umurlarında olmadı. Halka ve hukuka rağmen de yol almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bugün askıdaki planlara İlçe Kaymakamlığı'na dilekçe vererek itiraz eden vatandaşlarımızın sayısı 3 binin üzerinde. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde bu sayı ortalama 15 bin. Bu bizim kışkırtmamızla olacak şey mi? Menderes halkı bu kadar mı sağduyusuz, öngörüsüz ki biz kışkırtalım. Tablo ortada. Mendereslileri kışkırtmaya hacet yoktu! Onlar zaten ilçelerinin geleceğine sahip çıkıyordu. Çıkmaya da devam ediyor. İşin aslının öyle olmadığını, bu tesis projelerinin yanlışlığını, tehlikesini halkın bu boyutlara varan itirazlarıyla da anlamıyorlarsa yazıklar olsun. Bizler; CHP dışındaki siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşları olarak, muhtarlarımızın da kararlı tutumları ile hemşerilerimizle tek vücut olduk. O çöp tesisini buraya yaptırmayacağız. Halk mı kazanacak, rant mı; göreceğiz!"

MAKAMI DA KURTARAMAYACAK!

Açıklamasında CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın tesisle ilgili kayıtsız ve onaylayıcı tutumunu da hedef alan Başkan Artcı; "İstediği kadar, koltuk ve yeni dönem adaylığı pazarlıklarıyla abilerine ve genel merkezine söz versin; Menderes'in çöp olmasına onay versin. Onun bu ihaneti asla unutulmayacak. Bu vebalden onu makamı da kurtaramayacak. Kendi grubundan, 7 CHP Meclis Üyesi açıkça tesise itiraz ederken; o kendi âleminde, kendi rüyasında. Başkan Kayalar'ın ki ilçesinin çıkarlarını korumak değil; kararsızlık değil, öngörü hiç değil! Yaptığı, düpedüz kişisel siyasi rant denkleminde ilçesini ve yaşayanlarını sıfırlamak. Süreç devam ediyor ve kendisi sokağa çıkamaz halde. Çünkü kendisine oy verenlerle dahi helalleşemeyecek bir noktaya geldi. Ancak, görüldüğü üzere 3 binin üzerinde vatandaşımız bizzat imza vererek çöp tesisine dur dedi, dilekçe verdi. 'Ödemiş'te var, zararı yok' diyerek yaptıkları savunma da havada aslında. Oradaki tesisin de tam randımanlı çalışmadığı duyumlarını alıyoruz. Sözü verilen enerji ve gübre finali tam bir muamma! Hal böyleyse, kötü örnek örnek değildir demek zorundayız. Menderes, hiç olmadığı kadar kararlı ve o çöp tesisini buraya yaptırmayacak. Herkes bunu böylece bilsin!" diye konuştu.