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Giriş Tarihi: 17.7.2021 11:19

74 kaçak göçmeni otoyola bırakıp kaçtılar

HAYRETTİN YENEL
74 kaçak göçmeni otoyola bırakıp kaçtılar

Niğde güneyden kuzeye, ya da kuzeyden güneye en önemli geçiş yollarına sahip olduğu için zaman zaman kaçak göçmenlerin yakalandığı il oluyor.

Niğde – Ankara Otoyolu Yıldıztepe Kasabası yakınlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda insan kaçakçıları TIR dorsesinde yurt dışından getirdikleri kaçak göçmenleri otoyol gişelerinde bıraktılar. Kaçak göçmenlerin Hasaköy, Pınarcık, Yıldıztepe ve civarında bulunan yerleşim bölgelerinde oldukları tespit edildi. Kaçak göçmenler Niğde'nin yol güzergâhında bulunan yerleşim bölgelerine gelince ihbarlar arttı ve jandarma da harekete geçti. Pakistan uyruklu 12, Afganistan uyruklu 62 göçmen yakalandı. Yakalanan kaçak göçmenler, göç İdaresi Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon kurularak işlemlere başladığı bildirildi. Olayla ilgili Niğde Nöbetçi Cumhuriyet. Savcılığı tahkikat başlattı.

Jandarmanın çalışması sonucunda yaklaşık 70 kaçak göçmen ilk saatlerde yakalandı. Susuzlık ve açlık çektikleri görülen kaçak göçmenlere jandarma yemek ve su ikram etti.

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74 kaçak göçmeni otoyola bırakıp kaçtılar
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