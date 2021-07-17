Abisini öldüren zanlı olayı hatırlamadığını söyledi!

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen ilk duruşmaya ölen Mehmet Atar'ın yakınları ve avukatı katıldı. Abisini av tüfeği ile öldüren sanık Adem Atar tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Duruşma 3 Kasım tarihine ertelendi.

Mahkeme heyeti müşteki avukatı dinledikten sonra tutuklu sanık Adem Atar'a olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Sanık Adem Atar "O gün İlacımı içmemiştim hatırlamıyorum' dedi.

Duruşmaya katılan Anne Ayşe Atar ise gözyaşlarını tutamayarak tutuklu oğluna neden yaptın oğlum 'diyerek ağıt yaktı.

Mahkeme heyeti duruşmada sanık ve müşteki avukatları dinledikten sonra evraklarının tamamlanması için duruşmayı 3 Kasım 2021 tarihine ertelenirken abisini öldüren Adem Atar'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'da olay, 17 Ocak 2021 saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Adem Atar(36), ağabeyi Mehmet Atar (48) ve yeğeni Cüneyt Atar ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Adem Atar, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ağabey Mehmet Atar karın bölgesinden, yeğeni Cüneyt Atar ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Adem Atar ise av tüfeğiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Atar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cüneyt Atar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağabeyini vuran zanlı Adem Atar, Merkez İlçe Jandarma Karakol komutanlığında ifadesi alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye sevk edildi. Nöbetci mahkemeye sevk edilen zanlı Adem Atar Yaralama. Üstsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.