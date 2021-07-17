Ağrı'da 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, uyşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ağrı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan bazı şahısları tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından 1 işyerine, 1 eve ve 2 araca baskın düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda, Ö.Y. isimli bir şahsın aracında 18 kilo 492 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ö.Y. çıkarıldığı adli mercilerce Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti suçundan tutuklandı. İl emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir" diyerek, uyuşturucu madde ticaretinde kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.