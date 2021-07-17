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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:52

Ağrı'da 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı'da 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi

Ağrı Emniyeti, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan bir şahsın aracında 18 kilo 462 gram eroin ele geçirdi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, uyşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ağrı'da uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretini yapan bazı şahısları tespit etti.

Yapılan çalışmaların ardından 1 işyerine, 1 eve ve 2 araca baskın düzenledi. Yapılan operasyonlar sonucunda, Ö.Y. isimli bir şahsın aracında 18 kilo 492 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli Ö.Y. çıkarıldığı adli mercilerce Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti suçundan tutuklandı. İl emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir" diyerek, uyuşturucu madde ticaretinde kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

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Ağrı'da 18 kilo 492 gram eroin ele geçirildi
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