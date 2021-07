Alanya’da halk otobüsü şoförü darp edildi

Edinilen bilgiye göre, olay dün saat 00.15 sıralarında Atatürk Caddesi'nde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) önündeki durakta yaşandı. Kalkış saatini bekleyen ve otobüste yolcu olmadığını gören Ramazan Say, inerek durakta beklemeye başladı.

Bu sırada kimliği belirlenemeyen 2 kişi gelerek iddiaya göre, Say'a maskesi bulunup bulunmadığını sordu. Yanında maske bulunmadığını ve otobüse maskesiz binilemeyeceğini belirten Say'a iddiaya göre 2 kişi küfürlerle karşılık verdi. Bunun üzerine Say, 112'yi arayarak durumu iletmek istedi. Ancak 2 kişi Say'ın elinden telefonu almaya çalıştı. Otobüsün yanından ayrılan 2 kişi bir müddet sonra geri gelerek Say'a saldırdı. Şahısların alkollü olduğunu öne süren ve onları tanımadığını belirten Say, polis karakoluna giderek her 2 kişiden de şikayetçi oldu.