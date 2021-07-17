Alanya'ya tatilciler gelmeye başladı

Ana caddelerde bulunan elektronik termometrelerin gölgede 40, güneşte 42 derece sıcaklığı gösterdiği ilçe merkezinde tatilciler soluğu plajlarda aldı. Atatürk Caddesi'nden Kleopatra Plajı'na kadar uzanan 2 kilometrelik mavi bayraklı plajlar tatilcilerle renklendi. Tatilcilerin bazıları çocukları ile geldikleri sahilde gün boyu denizin keyfini çıkarırken bazıları voleybol ve yakar top oynadı. Bazı tatilciler ise uzandıkları şezlonglarda güneşlenmeyi tercih etti. Tatilciler denize girip doyasıya serinlerken, yüksek nemle birlikte bunaltıcı sıcaklardan dolayı sahil yürüyüş yolları ve ana caddeler boşaldı.

TRAFİK KONTROLLERİ SIKLAŞTI

Öte yandan, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri ilçedeki ana caddelerde radar kontrolü yaptı. Kontrollerde kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler durdurularak cezai işlem uygulandı. Denetimlerde trafik ekipleri sürücülerin kurallara uymasını istedi.