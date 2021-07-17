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Giriş Tarihi: 17.7.2021 11:20

Anahtarını çaldığı TIR’ı çalıştıramadı: Olay yerinden kaçan hırsız suç makinası çıktı!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Anahtarını çaldığı TIR’ı çalıştıramadı: Olay yerinden kaçan hırsız suç makinası çıktı!

İstanbul Sultanbeyli’de sebze meyve halinden TIR çalmaya çalışan şüpheli anahtarını çaldığı TIRı çalıştırmayınca çalamadan kaçtı. Kamera görüntülerini inceleyen polis şüphelinin eşkalini belirledi. Üzerinde sahte kimlikle gözaltına alınan şüphelinin 22 ayrı suç kaydı, 3 aranma kaydı ve kesinleşmiş 1 yıl 15 gün hapis cezası olduğu belirlendi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Haziran günü Sultanbeyli ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir sebze meyve halinde bulunan bir iş yerinde gerçekleşti. İş yerine ait evrak, kamera kayıt cihazı ve bir tırın kontak anahtarı çalındı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipleri anahtarı çalan hırsızın TIR'ı çalıştırmayınca olayı gerçekleştirmeden kaçtığını belirledi.

Güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelinin kimliği tespit edildi. Eşkal bilgileri üzerinden kimliği tespit edilen şüpheli F.K. (28), Mecidiye Mahallesi'ndeki bir pasajda polis ekiplerince 15 Temmuz tarihinde, G.K. adına düzenlenmiş kimlikle yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 22 ayrı suç kaydı, 3 aranma kaydı ve 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtarını çaldığı TIR’ı çalıştıramadı: Olay yerinden kaçan hırsız suç makinası çıktı!
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