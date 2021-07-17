Ankara'da 12 bin litre etil alkol ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Yenimahalle ilçesinde belirlenen 3 depoya eş zamanlı baskın yaptı. Depolarda yapılan aramalarda; kaçak yollarla ülkeye sokulan toplam 12 bin litre, metil alkol oranı yüksek olduğu belirtilen etil alkol ele geçirildi. Ö.A., B.Ç. ve O.K. '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' ve '4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu'na muhalefet' suçlamalarıyla gözaltına alındı.