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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:09

Ankara’da 12 ton etil alkol ele geçirildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da 12 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yenimahalle ilçesinde 3 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 12 ton kozmetik amaçlı etik alkol ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla etil alkol sokulduğu tespit edildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde farklı adreslerde depolanan etil alkollerin, merdiven altı yerlerde sahte içki yapılacağı ve ölümcül etkisi bulunan etil alkolle, alkollü içkiler yapılcağı, bu içkilerin bayram öncesi eğlence mekanlarına gönderilerek müşterilere sunulacağı belirlendi.

12 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından Yenimahalle ilçesinde 3 farklı adrese düzenelenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ö.A, B.Ç ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara’da 12 ton etil alkol ele geçirildi
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