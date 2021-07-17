Ankara’da 12 ton etil alkol ele geçirildi

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla etil alkol sokulduğu tespit edildi. Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde farklı adreslerde depolanan etil alkollerin, merdiven altı yerlerde sahte içki yapılacağı ve ölümcül etkisi bulunan etil alkolle, alkollü içkiler yapılcağı, bu içkilerin bayram öncesi eğlence mekanlarına gönderilerek müşterilere sunulacağı belirlendi.

12 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler tarafından Yenimahalle ilçesinde 3 farklı adrese düzenelenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında Ö.A, B.Ç ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı.