Anneleri terk etti bebekler baygın bulundu

Antalya
'nın Kepez
ilçesi Kültür Mahallesi'nde eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Gizem Y. (26), geçtiğimiz çarşamba günü eşi Onur Y. ile tartıştıktan sonra evi terk etti. Komşular evde bulunan çocukların uzun süredir iyi bakılmadığını ve sağlık durumlarının kötü olduğunu gördü. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölge karakol ekipleri eve girdiklerinde biri 5 aylık, diğerleri 1, 3, 5 yaşlarında olan çocukların bazılarını baygın halde buldu. Polis hemen eve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri 4 çocuğu evde sağlık kontrolünden geçirdi. Ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Bu sırada baba Onur Y., eşini arayarak eve gelmesini söyledi.
DEVLET SAHİP ÇIKTI
Polis ekiplerinin de telefondan görüştüğü Gizem Y., geleceğini ancak uzak şehirde olduğunu söyledi. Ardından polis ekipleri, çocukların sağlık kuruluşuna götürüleceğini ve tedavi olmaları gerektiğini Onur Y.'ye iletti. Baba Onur Y. ise çocuklarını vermek istemedi. Çocukların evde kalması için uzun süre görevlilere yalvardı. Polisler, biri baygın yatan çocukları kucaklayarak, sağlık ekiplerine teslim etti. Onur Y. de ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gelişmelerin ardından 4 çocuk gerekli sağlık kontrol ve tedavilerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ailenin komşuları, anne Gizem Y.'nin yemek yapmayı bilmediğini ve 5 yaşındaki çocuğunu bile mama ile beslediğini, çocukların yetersiz beslenme nedeniyle hasta olduğu anlattı.
ANNE GERİ DÖNDÜ: PİŞMAN OLDUM
Çocuklarını bırakıp giden anne Gizem Y., kalp rahatsızlığı çeken İstanbul'daki babasının yanına gitmek için yola çıktığını ancak yaşananları öğrenince evine geri döndüğünü belirterek "Çocukları uzun yola götürmek istemedim. Geldiğimde çocukları götürmüşlerdi. Yurda aldıklarını öğrendim. Böyle olacağını bilseydim bir yere kımıldamazdım. Pişman oldum" dedi.