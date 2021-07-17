Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:46 Son Güncelleme: 17.7.2021 10:47

Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana’da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, H.D. (27) gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu daireye şafak vakti operasyon düzenleyen polis, H.D.'yi gözaltına aldı. Narkotik köpek 'Uzi' ile arama yapılan evde, valizlerin içerisinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Apartman dairesinde 130 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA