Arefe günü 19 Temmuz 2021 resmi tatil mi yarım gün mü? Kurban Bayramı arefesi Pazartesi günü tatil mi olacak?

19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.