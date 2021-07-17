MSB ile Askerlik yerleri açıklandı! 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı e-Devlet

Ağustos ayına az bir zaman kala askerlik yerleri hakkında sorgulamalar başladı. MSB 2021 Ağustos sınıflandırma dönemi duyurusu geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. E-Devlet üzerinden duyurulacak olan seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli olmuştu. Sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak olan yede subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetine ilişkin sürecin detayları da netlik kazandı. Bu kapsamda; askerlik yerleri bugün açıklandı. MSB ile 2021 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı
AĞUSTOS ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
2021 Ağustos ayı askerlik yerleri için beklenen açıklama 16 Temmuz tarihinde geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruyla adaylar bilgilendirildi.
"Temmuz/Ağustos/Eylül 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay Adayları İle Erbas/Erlerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet Ve As.Ş. Bşk.Lıklarından Açıklanmıştır." denildi. Ayrıntılar için ise "https://Asal.Msb.Gov.Tr" adresi verildi.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ