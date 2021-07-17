ATA AÖF 2020-2021 eğitim öğretim yılında final ve bütünleme sınavlarında başarılı olamayan öğrenciler, yaz okulu takvimi için nefesleri tutmuştu. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavlarının tarihini açıkladı. Her öğrencinin en fazla 5 dersten sınava girebileceği ATA AÖF yaz okulu sınavları ne zaman yapılacak diye merak ediliyor. Sınav yüz yüze mi, online mi diye de araştırılıyor. İşte ATA AÖF yaz okulu ders seçimi tarihi ve yaz okulu okul ücretleri.

ATA AÖF YAZ OKULU ONLINE Mİ?

Vaka sayılarında artış yaşanmazsa ATA AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. Yaz okulu sınavları Eylül ayı içerisinde, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır.