Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, personeliyle bayramlaştı

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Kurban Bayramı öncesi son mesai günü Menemen Belediyesi çalışanlarıyla tek tek bayramlaştı.

Menemen Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen bayramlaşma törenine Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri ve belediye personeli katıldı.

Personel bayramlaşmasında çalışanlara yönelik bir konuşma yapan Başkan Vekili Aydın Pehlivan; doğup büyüdüğü, yuva kurup, iş sahibi olduğu Menemen'e daha fazla bir şeyler katabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşadığını dile getirdi. Menemen'e hizmet vermek için omuzlarında büyük bir yük olduğunu ifade eden Pehlivan, "Belediye Başkan Yardımcılarımız, Müdürlerimiz, Amirlerimiz, velhasıl bu güzide aile içerisinde alın terini ortaya koyan işçi, memur tüm mesai arkadaşlarımla birlikte, göreve geldiğimiz 14 Ocak 2021 tarihinden bugüne büyük bir özveriyle çalışmalar yürütmeye çabalıyoruz. Menemen Belediye Başkan Vekili olarak nasıl ki tüm hemşehrilerimize din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet ve düşünce ayrımı gözetmeksizin eşit hizmet sunmaya çalışıyorsam, sizlere karşı da ilk günden itibaren parti rozetimi bir kenara bırakıp hakkınız olan alın terinizin karşılığını vermeye çabalıyorum." dedi.

HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN İŞİNE SON VERMEDİK

Pehlivan, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar hiçbir arkadaşımızın işine son vermedik, bunu sizler de görüyorsunuz. Liyakat dedik, işi yapabilene verdik. Bu böyle de devam edecek. Ben Menemen'e borcumu ödüyorum ve inanıyorum ki evine ekmeğini bu kurumdan götüren sizler de benimle birlikte Menemen'e hizmet ederek borcunuzu ödeyeceksiniz. Unutmayın, insan sevdikleri için çalışırsa asla yorulmaz. Menemen ve Menemenli hemşerilerimiz bizden hizmet bekliyor, ilgi alaka bekliyor. Başarılı olmamız gereken çokça işimiz var. Hemşehrilerimiz kısa zamanda bizim samimiyetimizi anladı ve kamuoyunda bugün güçlü bir destek alıyoruz. Bu hepimizin çalışma azmini artırmalıdır. Sizler benim gözümde her biriniz belediye başkanısınız" şeklinde konuştu.

İKRAMİYE MÜJDESİ VERDİ

Belediye personelinin alkış ve 'Menemen seninle gurur duyuyor' tezahüratına, bayram müjdesi ile karşılık veren Pehlivan, "Başkan Vekiliniz olarak sizlerin hakkını ödemek en önemli hedeflerimdendir. Nasıl ki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'den 22 milyon TL'yi bulan ikramiye alacaklarınızı ve 14 milyon TL'lik maaş alacaklarınızı ödediysek, bundan sonra da her ayın 15'inde maaşlarınızın banka hesaplarınıza yatacağını bilmenin rahatlığı içerisinde olunuz. Biliyorsunuz ki dün itibariyle maaşlarınız hesaplarınıza aktarılmıştır. Belediye emekçilerimize ayrıca bugün ikramiye yatırılacağı müjdesini de vermek isterim." açıklamasında bulundu.