Son dakika: Başsavcılıktan Ümitcan Uygun açıklaması

Ümitcan Uygun uyuşturucu kullandığı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasını ardından tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Uygun'un avukatı sosyal medya hesabından 6 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin tahliye edildiğini duyurdu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Ümitcan Uygun hakkında açıklama yaparak, "Bazı sosyal medya ve haber sitelerinde, Ü.U. isimli şahsın uyuşturucu madde kullanırken görüntülendiği bir videonun internet dolaşımında olduğuna yönelik bilgilerin yer aldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet başsavcılığımızca soruşturma işlemlerinin başlatıldığı, şüpheli Ü. U. alınan savunması akabinde, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı ile tutuklanmasına karar verildi. Cumhuriyet başsavcılığımızca yapılan değerlendirme ile şüpheli hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 190/2. Maddesi hükmünün yasal unsurları itibariyle yeterli delile ulaşılarak Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne kamu davasının açılarak, mahkemece iddianamenin iadesine karar verildiği, söz konusu iadeye ilişkin mahkeme kararına karşı başsavcılığımızca nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazın reddine karar verildi. Kesinleşen mahkeme kararlarına karşı, başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma bürosuna talepte bulunuldu" denildi.

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ADLİ KONTROLLE TAHLİYE EDİLDİ

Açıklamada tutukluluk süresinin 6 ayı geçemeyeceği hükmü nedeniyle tahliye edilerek adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtilerek, "Soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından altı ayı geçemez hükmü karşısında, Şüpheli Ü.U hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Özendirme' suçundan verilen tutuklama kararının kaldırılması ve adli kontrol altına alınmasına karar verildiği anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.