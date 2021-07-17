FETÖ'den yargılanan savcıdan uyuşturucu baronuna takipsizlik

14 YIL CEZAYLA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Bataklık iddianamesinin eklerinde, Hollanda'nın 2013'teki ihbarında Gören'in 2012, 2013'te 900 bin Euro ve bir silahla yakalanarak tutuklandığı, 18 yaş üstü aile fertlerinin Hollanda'dan Türkiye'ye para getirdikleri kaydedildi. İhbarda, Gören'in yaklaşık 100 milyon Euro'ya sahip olduğu ve Rotterdam'da bulunan evinde yaklaşık 40 milyon Euro bulunduğu belirtildi. Gören'in kara para aklama, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, suç örgütü üyesi olmak ve ateşli silah bulundurmak suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası talep edilen kırmızı bültenle arama kararı verildiği ifade edildi. İhbarda aynı zamanda Gören'in aynı suçlardan daha önceden de sabıkalı olduğuna ve Hollanda'da bir iş yerini kurşunlattığını da anlatıldı.