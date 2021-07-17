FETÖ'den yargılanan savcıdan uyuşturucu baronuna takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu baronları Nejat Daş ile Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 73 kişi hakkında dava açıldı. Hazırlanan 'Bataklık' iddianamesinin eklerinde Çetin Gören'in Gaziantep'teki kara para aklama dosyasından kırmızı bültenle aranırken FETÖ'ye himmet vererek kapattırdığı ortaya çıktı. FETÖ'den yargılanan eski savcı Ali İşgören'in, 2014'te Hollanda'nın ihbarının araştırıldığı ancak kara para akladığı belirtilen Gören ve yakınlarının mal varlığının iddia edilen miktarla örtüşmediği gerekçesiyle takipsizlik verildiği anlatıldı.
14 YIL CEZAYLA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Bataklık iddianamesinin eklerinde, Hollanda'nın 2013'teki ihbarında Gören'in 2012, 2013'te 900 bin Euro ve bir silahla yakalanarak tutuklandığı, 18 yaş üstü aile fertlerinin Hollanda'dan Türkiye'ye para getirdikleri kaydedildi. İhbarda, Gören'in yaklaşık 100 milyon Euro'ya sahip olduğu ve Rotterdam'da bulunan evinde yaklaşık 40 milyon Euro bulunduğu belirtildi. Gören'in kara para aklama, sahtecilik, uyuşturucu ticareti, suç örgütü üyesi olmak ve ateşli silah bulundurmak suçlarından 14 yıl 2 ay hapis cezası talep edilen kırmızı bültenle arama kararı verildiği ifade edildi. İhbarda aynı zamanda Gören'in aynı suçlardan daha önceden de sabıkalı olduğuna ve Hollanda'da bir iş yerini kurşunlattığını da anlatıldı.
FETÖ SAVCISI DOSYAYI KAPATTI
Türkiye'ye kaçan Çetin Gören hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddiaya göre FETÖ'den yargılanan eski savcı Ali İşgören, Hollanda'nın ihbarının araştırıldığı ancak gayrimenkul alarak kara para akladığı belirtilen Gören ve yakınlarının mal varlığının iddia edilen miktarla örtüşmediğini belirterek takipsizlik kararı verdi.