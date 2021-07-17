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Giriş Tarihi: 17.7.2021 16:47 Son Güncelleme: 17.7.2021 16:51

Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Adım adım bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

İslam alemi açısından büyük bir önem taşıyan Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayramda erken saatlerde bayram namazı kılınacak, eller semaya açılacak ve ibadetler edilecek. Hal böyle olunca; "Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Bu kapsamda; bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu sene 20 Temmuz tarihinde idrak edilecek. Kurban kesme ibadetinin yerine getirileceği bu bayramda da eller semaya açılacak, dualar edilecek ve ibadetler yerine getirilecek. Sabah erken saatlerde kılınacak olan bayram namazı için ise vatandaşlar araştırmalarına şimdiden başladı. Buna göre; bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

İlk başta "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

  • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
  • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;
  • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
  • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

2. Rekat

  • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
  • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
  • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
  • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
  • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
  • Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.
Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban bayramı namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Bayram namazı kılınışı

KURBAN NE ZAMANA KADAR KESİLİR?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

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Bayram namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Kurban Bayramı namazı kaç rekattır? Adım adım bayram namazı kılınışı
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