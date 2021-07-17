Bayram öncesi 69 işçiyi kapı dışarı ettiler

Çiğli Belediyesi şirketi tarafından işletilen Ataşehir Mahallesi'ndeki Akvaryum Kafe Restoran'nda çalışan işçiler toplu iş sözleşmesiyle yüzde 20 zam aldı. Ancak belediye işçilere yüzde 20 yerine yüzde 15'lik zam verdi ve ikramiyeler ödenmedi. İşçiler haklarını alabilmek için 14 Temmuz Çarşamba gününden itibaren iş durdurma kararı aldı. Çiğli Belediyesi işçilerin iş durdurma eylemine 69 kişiyi işten çıkartarak karşılık verdi. Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan işçiler eylem yaparak tepkilerini dile getirdi.

BELEDİYEDE PARA OLMADIĞI İÇİN ÖDEME YAPILAMADI

DİSK'e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Örgütlenme Daire Başkanı Tahir Ozan, işçilerin 31 Aralık'tan bu yana olan toplu iş sözleşmesindeki farkların belediyenin parası olmadığı için ödenemediğini belirtti. Ozan, bu ödemeyi taksit yaparak ödenmesi önerisinde bulunduklarını, aradan 22 gün geçmesine rağmen hiçbir şekilde ödeme yapılmadığını aktardı. Toplu iş sözleşmesiyle bağlanmış olan ve bordrosu dağıtılmış olan yüzde 20 ortalamaya denk gelen zammın yerine yüzde 15'lik zamma geçildiğinin de ifade edildiğini aktaran Ozan, ayrıca ikramiyeler konusunda da ödeme yapılmayacağının bildirildiğini söyledi. İşçilerin bu haklarını geri alabilmek adına çarşamba günü saat 15.00'dan itibaren iş durdurma kararı aldıklarını söyleyen Ozan, "Arkadaşlarımızla konuşmamızda belediye çok fazla zarara uğratmak istemediğimize karar verip 2 günlük eylemin yeterli olacağı düşünüp çalışmaya Kurban Bayramı'ndan sonraya kadar devam edeceğimize karar verdik. Bu kararın ardından yarım saat sonra 69 arkadaşımızın işten atıldığını öğrendik. Biz onlara elimizi uzatmışken, iş barışının bozulmaması için çalışmaya karar vermişken arkadaşlarımızın işten atıldı. İşten çıkarma sebebi ise İş Kanunun 46. Maddesinden kaynaklı. Bu madde de 'İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi davranışlarda bulunması.' ibaresi yer alıyor." şeklinde konuştu.

BAŞKAN UTKU GÜMRÜKÇÜ'YE SESLENDİ

Ozan, gereken müdahaleleri yapmalarına rağmen şu ana kadar işverenden bir dönüş olmadığını belirterek, "Biz Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'ye şunu söylüyoruz. Lütfen işten atılan arkadaşlarımız geriye alınsın ve bir kez daha toplu iş sözleşmesi süreci devam etsin. Haklarımızı verilsin. Biz işçiler olarak köle değiliz. 69 arkadaşımız işten atılmış durumda. Burada yapılan uygulama bu iş yerine sendikasızlaştırma uygulamasıdır. Bu kabul edilebilir bir faaliyet değildir. Kurban Bayramına giriyoruz. 69 arkadaşımız bugün kurban edilmiştir" diye konuştu.

ZAM FARKI TALEBİNDE BULUNDULAR

Çiğli Gıda Şirketi'nden yapılan açıklamada, "Salgın nedeniyle 1.5 yıldır hiçbir çalışanın fiili olarak çalışmamasına rağmen, şirket çalışanları kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış ve üzerine maaşlarının tamamı karşılanarak ek ödemeleri yapılmıştır. 14 Temmuz'da yetkisi olmayan sendika yönetimi 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde, çalışmayan şirketten zam farkı talebinde bulunmuştur. Buna ek olarak yine fiilen çalışmayan şirketten Ocak - Haziran tarihleri arasındaki ikramiye ödeneğini de talep etmiştir. Sadece 2 haftadan beri açık olan Çiğli Gıda Tesisi Akvaryum Kafe Restoran'ın mali durumu bu talebi karşılayamadığından, şu an için herhangi bir ödeme yapılamayacağı sendika yönetimine bildirilmiştir. Buna rağmen sendika yönetimi mesajlar atarak şirket çalışanlarını hukuksuz bir eyleme yönlendirmiştir" denildi.