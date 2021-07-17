Bayram öncesi kenti havadan denetlediler

Denetim ve uygulamalarının ardından açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, 1.5 yıldır pandemi dolayısıyla insanların tatile gidemediğini belirterek, bu bayramda bütün tedbirlerin kaldırıldığını anımsattı. Bütün tedbirlerin kaldırıldığı pandemiden sonraki ilk bayram olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Bütün Türkiye'de hem tatil bölgelerinde hem insanların memleketine gitme konusunda bir yoğunluk yaşayacağımızı ön görüyorduk. Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de yollarda denetimler olacak. Bütün maksadımız amacı vatandaşımızı trafik kurallarına uyma noktasında uyarmak onların bayram sevincini yaşamaları için yapmış oldukları seyahati acıya dönüşmemesine engel olmaktır. Biz de bugün il Jandarma komutanımız il emniyet müdürümüz ve ilgili şube müdürlerimiz ile beraber önce havadan helikopterle ana güzergahlarda bir denetim yaptık havadan hem Elazığ istikametinde Şanlıurfa istikametinden Mardin istikametinde ve Silvan-Bitlis istikametindeki yollarımızda havadan bir denetim yaptık. Şunu gördük şu anda Diyarbakır'da yönetilemeyecek bir trafik yoğunluğu yok" dedi.

"DİYARBAKIR'DA VAKALARDA ARTIŞ VAR"

Diyarbakır'da vaka sayılarında bir artışın olduğuna da dikkat çeken Karaloğlu, "İki şeyi beraber yapmak zorundayız artık. Hem maske-mesafe-temizlik kuralına uyacağız, hem de aşı konusuna duyarlı olacağız. Şu anda Türkiye'nin oran bakımından en düşük illerinden bir tanesi Diyarbakır. Hemşerilerimiz aşı olma noktasında da özen gösterirse hep birlikte pandemi sorununu etmiş olacağız. Ben tekrar sizin aracılığınızla şehrimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın şimdiden mübarek Kurban bayramlarını kutluyorum. İnşallah bayram hem şehrimize hem ülkemize hem İslam alemine hayırlar getirsin diye temenni ediyorum hepinize hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.