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Giriş Tarihi: 17.7.2021 10:58 Son Güncelleme: 17.7.2021 11:01

Bayramda hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile yağışlı hava uyarısı

Bayramda hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile yağışlı hava uyarısı

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Meteoroloji’den hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Bayramın ilk günü yurt genelinde sıcaklıklardaki artışın devam edeceği tahminler arasında yer alırken öte yandan yayımlanan raporda Çarşamba günü yani bayramın ikinci günü İstanbul dâhil Marmara Bölgesi’nde yağışlı havanın beklendiği kaydedildi. İşte Kurban Bayramı hava durumu tahminleri ve tüm detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunda Kurban Bayramı tahminlerine de yer verdi. Yurt genelinde sıcaklıkların bugün itibarıyla tavan yapacağını bildiren MGM, bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz Çarşamba ise Marmara Bölgesi'nin yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. İşte Meteoroloji'den Kurban Bayramı hava durumu tahminleri…

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayrama ilişkin tahminlerini yayınladı.

Raporda 19 Temmuz 2021 Pazartesi Arefe Günü ve 20 Temmuz 2021 Salı yani Kurban Bayramı'nın ilk günü yurdun tamamı sıcak hava etkisinde olacağı kaydedildi. Öte yandan Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 43 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Marmara'da ise 24 derece ile 33 derece arasında değişecek.

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜNE DİKKAT!

Bayramın ikinci günü ise Marmara ile Karadeniz'in doğusu yağışlı olacak. Bayramın üçüncü günü olan Perşembe günü ise yağışlı hava Marmara'da devam ederken Karadeniz'in tamamını etkisi altına alması beklentiler arasında yer alıyor.

Bayramın son günü yani 23 Temmuz 2021 Cuma günü ise Marmara bölgesinde yağışlar kesilecek, Karadeniz'in tamamı ve Akdeniz'in geniş kısmında ise yağışlar başlayacak. Diğer illerde ise sıcaklık ve güneşin etkisi süreceği yine yayımlanan hava durumu haritasında gözlemleniyor.


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Bayramda hava durumu nasıl olacak? İstanbul ve birçok ile yağışlı hava uyarısı
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