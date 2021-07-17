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Giriş Tarihi: 17.7.2021 07:37

Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü?

Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü?

Kurban Bayramı tatili öncesi çeşitli nedenlerle bankalarda işlem yapması gereken vatandaşlar “Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu?” sorularına yanıt aramaya başladı. Resmi tatil nedeniyle bilindiği üzere bu kurumlar da hizmetine bir süre ara veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi tatil süresinin bu yıl 9 gün olacağını duyurmuştu. Bu kapsamda banka çalışma saatleri gibi detaylar vatandaşların gündemine geldi. Buna göre; Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? İşte detaylar…

Bayram tatili başlarken vatandaşlar bankada yapması gereken işlemler nedeniyle şimdiden "Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. 9 günlük resmi tatil sürecinde bu tür kurumların hizmet vermeyeceği bilinirken milyonlarca vatandaş detayları merak ediyor. Banka çalışma saatleri gibi araştırmalar bu kapsamda hız kazandı. Peki, Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? İşte bayram tatili sürecinde bankalara ilişkin merak edilenler…

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?
19 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?


Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''

19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.

19 Temmuz’da bankalar açık mı? 19 Temmuz Arefe Gününde bankalar tatil mi, çalışıyor mu?


BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?

Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.

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Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü?
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