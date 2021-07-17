Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü?

Bayram tatili başlarken vatandaşlar bankada yapması gereken işlemler nedeniyle şimdiden "Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı. 9 günlük resmi tatil sürecinde bu tür kurumların hizmet vermeyeceği bilinirken milyonlarca vatandaş detayları merak ediyor. Banka çalışma saatleri gibi araştırmalar bu kapsamda hız kazandı. Peki, Bayramda ve Arefe günü 19 Temmuz Pazartesi bankalar açık mı olacak, çalışıyor mu? İşte bayram tatili sürecinde bankalara ilişkin merak edilenler…
Beklenen bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi Buna göre, ''Pazartesi günkü yarım günü (19 Temmuz) idari tatil olarak belirledik.'' açıklamasını yaptı. ''Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.''
19 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri resmi tatillerde kapalı oluyor. Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında bulunuyor. 19 Temmuz'un da yarım gün olmasıyla birçok kurum yarım gün çalışmış olacak.
BANKALAR İDARİ TATİLDE AÇIK MI?
Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor. Borsa İstanbul, geçtiğimiz idari izin ve tatil dönemlerinde çalışmalarına devam etmiş, sadece resmi tatil döneminde açık olmuştu. Bu bağlamda, bankaların 19 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00'a kadar açık olduğu söylenebilir.