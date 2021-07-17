Beyoğlu’nda taksi durağı arkasında şüpheli ölüm

Olay, 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağının arkasında meydana geldi. Gece saatlerinde taksi durağının arkasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.