Bodrum'daki korona partisine polis baskını! Gizli bölmeden çıktılar

ZİL UYARI SİSTEMİ KURULMUŞ

Polis ekipleri tarafından mekanda yapılan incelemede baskın sırasında içeride eğlenenlerin kaçabilmesi için yasa dışı faaliyet gösteren kumarhanelerde olduğu gibi zil uyarı sistemi kurulduğu belirlendi.

Sosyetenin Bodrum'da lüks mekandaki gizli skandal partisine polis baskını kamerada!