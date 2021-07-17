Bugün hava nasıl olacak? Bu hafta sonu hava nasıl, yağmur var mı? 17-18 Temmuz Cumartesi ve Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17-18 Temmuz için yaptığı değerlendirmeler; bu hafta sonu hava nasıl, yağmur var mı sorusuyla inceleniyor. Sıcak havaların etkisiyle tatil için yola çıkmayı planlayan, kamp ve piknik yapmak için mesire alanlarına akın eden vatandaşlar evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak diye araştırıyor. Cumartesi ve Pazar hava durumu haberimizde.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre 17-18 Temmuz Cumartesi ve Pazar hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde en düşük sıcaklık 26 derecede izlenirken en yüksek sıcaklık 42 derecelere ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yurt genelinde herhangi bir meteorolojik uyarı tespit edilmedi.
HAFTA SONU HAVA SICAKLIĞI
Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktı. Sıcaklık artışı özellikle güney ve batı bölgelerinde etkili oluyor. Hafta sonu sıcaklığın tüm yurtta daha da artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde olması bekleniyor. Uzmanlar yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı olanları öğle saatlerinde gerekmedikçe dışarı çıkmamaları yönünde uyardı.
HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?
Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de ise yerel ve kısa süreli yağış etkili olacak. Yurdun kuzeyinde, Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer sağanak yağış gözlemlenmesi bekleniyor. Yurdun güney ve batı kesimlerinde ve İç Anadolu Bölgesi'nde yağış beklenmiyor.