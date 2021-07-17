Bugün hava nasıl olacak? Bu hafta sonu hava nasıl, yağmur var mı? 17-18 Temmuz Cumartesi ve Pazar hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17-18 Temmuz için yaptığı değerlendirmeler; bu hafta sonu hava nasıl, yağmur var mı sorusuyla inceleniyor. Sıcak havaların etkisiyle tatil için yola çıkmayı planlayan, kamp ve piknik yapmak için mesire alanlarına akın eden vatandaşlar evden çıkmadan önce bugün hava nasıl olacak diye araştırıyor. Cumartesi ve Pazar hava durumu haberimizde.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre 17-18 Temmuz Cumartesi ve Pazar hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yurt genelinde en düşük sıcaklık 26 derecede izlenirken en yüksek sıcaklık 42 derecelere ulaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yurt genelinde herhangi bir meteorolojik uyarı tespit edilmedi.