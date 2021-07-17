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Giriş Tarihi: 17.7.2021 12:20

Burak King, özel öğrencilerle buluştu

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Burak King, özel öğrencilerle buluştu

Türk rap müzisyeni ve söz yazarı ünlü sanatçı Burak King, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatmış olduğu "Telafide Ben de Varım" projesine destek vererek etkinliklere katıldı.

Hiphop sanatçısı olarak da bilinen King, Kırıkkale Adnan Şener Özel Eğitim Okulunda öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Etkinliklere katılan King, okulun özel öğrencilerine ve öğretmenlerine doyasıya bir gün yaşattı.

Kimi zaman davul zurna eşliğinde yöresel oyunlar oynandı, kimi zaman da dans edip büyük mutluluk yaşandı.

Kırıkkale Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de etkinliklere katılarak, sanatçı Burak King'in öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattığından dolayı teşekkürlerini iletti.

Okuldaki programa, Tüfekçi'nin yanı sıra Kırıkkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç , Özel Kalem Müdürü İsmail Çınar, ile okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

Program, öğrencilerin sanatçı Burak King'le birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu

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Burak King, özel öğrencilerle buluştu
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